Макрону мало провалов в Африке

Автор: Лейла Таривердиева

Макрону показалось мало тех насмешек, которые ему приходится переносить повсюду, где он появляется. Он хочет доказать всем, что это не предел, что способен смешить публику еще лучше. И ведь доказывает.

Второй день зарубежные медиа пытаются переварить информацию о готовности Франции ввести войска в Гренландию, чтобы защитить права Дании перед лицом американских угроз.

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро не исключил отправку французских военных на входящий в состав Датского королевства остров Гренландия. Об этом он заявил 28 января в интервью Sud Radio. В тот же день президент Макрон встретился с премьером Дании Фредериксен. "Границы Европы суверенны", - заявил Барро и уточнил: "Никто не может позволить себе шутить с границами. Мы это сказали ясно и будем подтверждать это постоянно, границы Европейского Союза не подлежат обсуждению". Дания, заявил он, также считает, что мы должны делать больше для защиты Арктики от постороннего влияния или вмешательства".

При этом Барро выразил уверенность, что Трамп не станет вторгаться в Гренландию, так как "ни у кого нет интереса вступать в конфликт с Европейским Союзом". И тут возникает закономерный вопрос: если Франция уверена, что Трамп просто шутит, для чего было устраивать балаган с военной поддержкой Дании? Макрон, как всегда, попытался выглядеть героем в ситуации, которая ему ничем не грозит. Интересно, а реши Трамп выполнить свои угрозы, как повела бы себя Франция? Вступила бы в войну с США?

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков высмеял эти планы. "Полагаю, во-первых, что это обычная для Макрона болтовня. Во-вторых, если вдруг в Париже решили потягаться с США, там плохо понимают соотношение сил, и для Макрона это закончится неважно. Вряд ли Трамп стерпит такую фронду. И, в-третьих, не переоценивает ли Макрон свои силы? То в Украину войска против России, то в Гренландию войска против Америки... Пупок не развяжется?" - написал Пушков в своем Телеграм-канале.

Отметим, что вопрос Гренландии - это не столько вопрос территориальной целостности, сколько тема заморских территорий, которая для Франции более чем актуальна. Вступаясь за Данию, Париж вступается не за принцип нерушимости границ, который всегда был правительству Макрона чужд, а за собственные интересы. И это всем хорошо видно. Насмешки нацелены на амбициозные подскоки президента Макрона, а не на угрозы отрыва территорий от Дании. Никто не приветствует территориальные аппетиты новой американской администрации, ставящие под угрозу сам мировой порядок, созданный после Второй мировой войны. Несмотря на все свои недостатки, этот порядок устройства мира позволил цивилизации развиваться и избегать масштабных конфликтов. Некоторым случайным государствам, вроде Армении, позволялось его нарушать, но в целом картина складывалась позитивная. Поэтому озвучиваемые Трампом претензии на те или иные территории никем не приветствуются, кроме его окружения.

Макрон является одним из самых верных и последовательных защитников территориальных претензий Армении к соседям. Франция все годы поддерживала армянскую оккупацию, не считаясь с международно признанным принципом неприкосновенности границ. Потому что и подумать не могла, что этот принцип когда-то сильно понадобится ей самой. Возможность потери Данией своей заморской территории - Гренландии стала для Макрона еще большим кошмаром, чем для самой Дании. Заморские территории Франции, "французская" Африка - все бунтуют и постепенно уходят из рук. И если Гренландия будет отобрана Штатами или же под давлением США получит независимость, Макрона ждут очень непростые времена.

Так что боится Макрон за себя, а не за Данию. И вообще, этот политик просто болтун и трус. Помнится, он так же точно создавал коалицию для введения военных сил в Украину, зная, что Евросоюз не позволит этого сделать. Теперь он создает коалицию для "спасения" Гренландии, уверенный, что Трамп просто троллит Копенгаген. А сколько обещаний давалось армянам после 44-дневной войны! Армяне спали и видели, как французские солдаты занимают Лачинскую дорогу и отдают им Карабах. Но все, на что решился Париж, были десять фур с продуктами (а с продуктами ли?), подогнанные к погранично-пропускному пункту "Лачин" в сопровождении мэра Парижа и исчезнувшие сразу после "торжественной" части показухи. А ведь армяне верили, что мадам Идальго возглавит колонну, которая прорвется через ППП, разбрасывая азербайджанских пограничников приемами карате или чего-нибудь еще.

Всего этого Эмманюэлю Макрону показалось мало. Поэтому он вновь решил выставить себя на посмешище, уверяя всех в собственной значимости.