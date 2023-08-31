Франция должна знать, что погубила Армению

Автор: Лейла Таривердиева

Во вторник Макрон позвонил в Баку. Этот звонок он анонсировал заранее, пообещав, что "будет продолжать давление на Азербайджан до полной победы", то есть до возвращения Лачинской дороге статуса проходного двора. Опозорившийся в Африке, проваливший посредничество в российско-украинском урегулировании, презираемый собственными гражданами и не уважаемый партнерами лидер Франции решил, что может сунуть свой "аристократический" нос в дела Южного Кавказа.

Для чего было анонсировать звонок? Чтобы в Баку задрожали, забились в угол и запаниковали? Хотел устроить ажиотаж, напустить тревожного тумана, который лишит азербайджанскую сторону сна? Смешно. Нет сомнений, что звонил французский президент не для того, чтобы поговорить о мирном процессе. Ни для кого не секрет, что главная задача Парижа на данном этапе - не допустить подписания мирного договора. Мир мог быть заключен еще год назад, но и тогда Макрон грубо встрял и дезориентировал недалекого и некомпетентного в политических играх Никола Пашиняна, остановив его на половине пути обещаниями все решить в интересах Армении. За прошедший год, который мог пройти в мирном строительстве, ситуация только усугубилась, и возможности каких-то шагов, которые Баку мог бы сделать навстречу Еревану при хорошем поведении последнего, испарились. Пашинян должен понимать, что теперь, после всего, что произошло и происходит, после всех этих спектаклей и провокаций, о послаблениях и шагах навстречу армянам думать не стоит. Эта тема закрыта и возможности потеряны. Главное, что должно сегодня тревожить Ереван, это анонсированная Макроном некая новая дипломатическая инициатива на международной арене, преследующая цель усиления давления на Азербайджан. Потому что каждая новая волна давления на Баку делает положение Армении все более и более тупиковым.

Как ни на что кроме провокаций не способный политик, Макрон поставил и свою страну, и Армению в практически безвыходную и неловкую ситуацию. Франция по старинке думает, что продолжает играть какую-то особую роль в мировой политике. Макрону кажется, что наш регион это шахматная доска, где он играет белыми, выщелкивая фигуры противника направо и налево. Он, видимо, перепутал Азербайджан со странами "французской Африки", которые благодаря усилиям французов живут в XXI веке на уровне средневековья, в нищете и кризисе. Они бы и рады были выбраться из этого болота, но их бывшие хозяева очень постарались не оставить им выхода. Все было выстроено так, чтобы африканские страны оставались сырьевым придатком Франции, а та диктовала им как жить в промежутках между переворотами, рабским трудом на рудниках и терактами.

Макрон, в ушах которого звучат боевые барабаны колониальных войн, представил, что может диктовать Азербайджану правила игры, что он, Эмманюэль, очень большая шишка и в Баку при упоминании его имени встают по стойке смирно. Но телефонный разговор с Президентом Ильхамом Алиевым остудил его горячую голову.

Глава нашего государства четко изложил позицию Азербайджана и дал понять, что хороших новостей для армян и их покровителей не будет. В Баку прекрасно видят, что происходят и действуют исключительно в правовом поле. Так же в правовом поле Баку требует действовать и Армению с ее союзниками. Открыть несанкционированным грузам Лачинскую дорогу? Пардон, мсье, Лачинская дорога может быть использована исключительно с соблюдением правил таможенного и пограничного режима Азербайджана и только после того, как будет разблокирована дорога Агдам-Ханкенди. Это все, что нужно знать французскому коллеге о ситуации. Все остальное - несбыточные мечты армянской стороны и ее покровителей. Миражи, одним словом.

Макрон во время разговора заверил, что Франция готова внести свой вклад в стабилизацию ситуации. И это очень забавно в свете прибытия к границе десяти фур с "помощью" в сопровождении армянской лоббистки - мэра Парижа Анн Идальго. Накануне эта дама при онлайн-участии сепаратиста Араика Арутюняна устроила в Герусе провокационную пресс-конференцию. Оба торжественно клялись продолжать борьбу до последней капли крови.

Самое интересное, что, постояв у границы несколько часов, французы развернулись и уехали в Герус. Из Баку мадам Идальго доходчиво, используя самые простые слова для лучшего понимания объяснили, что караван пропущен на Лачинскую дорогу не будет. НЕ БУ-ДЕТ. А торчать под солнцем и дождем французы не стали. Им это надо? Теперь в соцсетях шутят: наверное, гуманитарная помощь поехала в Африку. Шутки шутками, а там она как раз сейчас гораздо нужнее, чем в Карабахе. О карабахских армянах позаботится Азербайджан. А кто позаботится о народах, которым бывшие колонизаторы так и не дали встать на ноги?

Кстати, пока Идальго клялась в верности армянам и обещала дочери палача азербайджанцев Мешали Хачатряна добиться освобождения папаши, в Габоне произошел военный переворот и профранцузский президент был смещен со своей должности. Очередной переворот, после которого "французская Африка" стала еще менее французской. Макрон не решил проблему с Нигером, а тут Габон... Франция только грабила Африку, ничего не давая взамен - вот и результат. По оценкам международных экспертов, государства Западной Африки (Сахеля) относятся к беднейшим странам мира. Хотя регион богат полезными ископаемыми, его народы живут в нищете, а их богатства вывозят французы. За последнее время уровень нищеты в Западной Африке вырос на 3 процента. Взять хотя бы Нигерию. Страна богата нефтью, однако ничего от этого не имеет, а ее сельское хозяйство нацелено исключительно на экспорт. Само население перебивается кое-как своими силами. Мавритания - практически последняя страна этого региона, которую Европа может считать партнером. Сорок процентов мавританцев живут за чертой бедности. И так далее.

Интересно, сколько раз и в каких количествах французские регионы собирали гуманитарные грузы для Африки? Если кто-то думает, что десять грузовиков, обклеенных провокационными лозунгами и флагами, наполнили французские налогоплательщики, он сильно ошибается. Закупки были сделаны на деньги армянской диаспоры. На средства армянских организаций пиарятся и набирают политические очки Эмманюэль Макрон, Анн Идальго и прочие. Франция не из тех, кто кому-то помогает. Она только пользуется. Так было всегда. Пусть армяне не обольщаются. То, что происходит сегодня, происходит не ради них. Париж снова решает свои политические задачи, точнее, пытается их решать. Потеряв Африку, он вздумал "присесть" на Южном Кавказе. Благо Россия сейчас слаба из-за своей военной авантюры в Украине и не может оказать должного сопротивления. Попробовал бы Макрон влезть в Армению до февраля 2022 года. О, это было бы что-то. Ему бы немедленно перекрыли кислород и доставили много прочих удовольствий.

Сейчас Париж, пользуясь ситуацией, вовсю расходует свои ресурсы в Евросоюзе для продвижения себя любимого на Кавказ. И в реализации этой цели ему страшно мешает Азербайджан. Баку никак не хочет пугаться. Напугала ли кого-то здесь анонсированная Макроном "новая дипломатическая инициатива на международной арене"? Нет, не напугала, но была принята к сведению. Было принято к сведению, что Париж намерен расширить свою провокационную деятельность в нашем регионе. Франция и так практически разрушила переговорный процесс, но этого ей, видимо, кажется, недостаточным, и она собирается растоптать его окончательно.

Как мы уже сказали выше, беспокоить эта "новая дипломатическая инициатива" Макрона должна не Азербайджан, а Армению. И беспокоить очень сильно, потому что провал мирного процесса будет катастрофой для этой страны. Единственным спасением для нее могла быть нормализация с соседями. Вмешательство Франции, за которой робко потянулись другие франкоговорящие ее пассии, оставит армян ни с чем. Расширение масштабов антиазербайджанской деятельности Парижа и прочих вызовет взрыв напряженности в регионе. Проще говоря - приведет к новой войне. Какой будет расстановка сил, догадаться несложно, и чем все закончится для Армении - тоже.

Армяне должны осознать, что Макрон не в состоянии осуществить их болезненные мечты о новых территориях. Карабах и прочие азербайджанские земли никогда не достанутся армянам, какие бы международные инициативы не выдвигал Париж. Им могут позволить здесь жить, но они рискуют потерять эту возможность, если нынешние негативные тенденции будут углубляться. Французы удаляют Армению как субъект международной политики. Она и без того никогда не отличалась суверенностью и служила некой серой зоной, куда каждый, кто посильнее, мог соваться со своими интересами и правилами. Управление марионеточным государством перешло сегодня в другие руки. Армяне по глупости прыгают, радуются, поднимают на своих бессмысленных акциях флаги уже других хозяев. А что в сухом остатке? Только проблемы. Потому что еще тридцать лет ожидать решения своих задач Азербайджан не будет.

Пока что он проявляет ангельское терпение. Никаких резких заявлений и резких шагов, спокойные комментарии, спокойные решения. Вот два грузовика с мукой в Карабах поехали, идут переговоры с миротворцами. Все спокойно. Интересно, что никаких резких заявлений не делают и наши союзники. Устроенная врагами и недругами вокруг Азербайджана вакханалия набирает обороты, а Баку спокон. Он ждет. И вот этого спокойствия противной стороне следует бояться больше всего.