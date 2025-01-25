Автор: Байрам Эльшадов

Французская гауляйтерша, председатель Региональной ассамблеи Южной провинции Новой Каледонии Соня Бакес попросила министра заморских территорий Франции Мануэля Вальса поднять вопрос о так называемом "вмешательстве Азербайджана". Она всерьез обеспокоена борьбой Новой Каледонии за независимость и торопится на встречу с министром Европы и иностранных дел Франции Жаном-Ноэлем Барро по этому поводу.

Тональность заявлений Сони Бакес говорит о том, что Франция сильно напугана возможной потерей Новой Каледонии. Высказывания о "незаконных вмешательствах" без подтверждений звучат как попытка запугать вымышленного врага и вызывают только ироничные улыбки.

В скором времени можно ожидать, как французские издания в очередной раз бросятся наперебой писать пропагандистские статьи с устрашающими заголовками. Вдобавок подливают масла в огонь и политики, которые требуют ужесточить меры против Азербайджана. Вот только что именно противопоставить Баку, в Париже никто не знает. Поскольку все доводы французской стороны разбиваются о факт, который невозможно отрицать, - Новая Каледония находится в плену колониальной власти Франции.

Для Франции Новая Каледония - это не просто территория, это символ метрополии, которая существует по сей день в ее извращенном виде. Потеря острова может стать цепной реакцией, вдохновив другие заморские территории на выход из-под французского контроля. Франция боится того, что поддержка Новой Каледонии со стороны Азербайджана создаст прецедент. В этом и кроется причина пронзительных визгов госпожи Бакес.

Неудивительно, что в этой французской политической опере каждый новый акт выглядит всё более абсурдным. В то время как Франция отчаянно пытается защитить свои исторические амбиции, сама Новая Каледония просто хочет дышать полной грудью. Для неё азербайджанская поддержка - это не заговор, а знак того, что в мире ещё есть те, кто слышит голос малых народов.

А пока госпожа Бакес позорит себя на весь мир, Баку спокойно продолжает демонстрировать дипломатическую ловкость, превращая каждую французскую ошибку в свою победу. Франция, привыкшая диктовать правила другим, теперь вынуждена защищаться от политического мастерства Азербайджана. И страх Парижа лишь укрепляет позицию Баку. Азербайджан своими действиями показывает, что даже небольшие государства могут влиять на глобальную геополитику. Это тревожный сигнал для всех бывших колониальных держав, которые предпочитают не замечать, как их старые территории требуют свободы.