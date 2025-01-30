Можно ли представить больший абсурд, чем номинация Варданяна на Нобелевскую премию мира?

Депутат Верховной рады Юлия Яцик опубликовала на своей странице в Facebook пост, касающийся номинирования Рубена Варданяна на получение Нобелевской премии мира, передает Day.Az.

"Можете ли вы представить себе больший абсурд, чем номинация Рубена Варданяна на Нобелевскую премию мира?", - написала украинский депутат.

Поясняя, кто такой Рубен Варданян, она отметила, что он украл миллиарды, играл в сепаратизм на Кавказе, настроил против себя цивилизованный мир, получил санкции, пытался отбелиться, но не получилось.

"А теперь он пойман и отправлен под суд. Сейчас идет суд над ним и другими сепаратистами так называемой "нкр"", - пишет Юлия Яцик.

"В 2019 году 22 евродепутата инициировали введение Варданяна в санкционные списки. В 2022 году 46 членов Конгресса США внесли Варданяна в проект санкционного списка. В том же году указом Зеленского Варданян был включен в санкционные списки Украины. В 2023 году по инициативе СБУ его включили в базу "Миротворец". Кроме того, 123 депутата от Украины, Латвии, Литвы и Румынии подписали коллективные письма в Нобелевский комитет с требованием исключить кандидатуру Рубена Варданяна из списка номинантов на премию. Надеюсь, здравый смысл и справедливость восторжествуют", - написала Юлия Яцик.