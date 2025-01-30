Очередная антиазербайджанская провокация: как будет оправдываться в Баку Кая Каллас?

Автор: Акпер Гасанов

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас посетит Азербайджан в рамках визита в регион. Об этом эксклюзивно сообщил Trend дипломатический источник в Брюсселе.

"Соответствующая нота была направлена азербайджанской стороне", - добавил источник.Сроки визита не уточнены, но совершенно очевидно, что его фон будет не самым благоприятным.

Дело в том, что послы стран Евросоюза в Брюсселе утвердили решение о гражданской миссии ЕС в Армении, согласно которому европейские наблюдатели останутся в приграничных регионах Армении еще на два года, до 19 февраля 2027 года. Об этом сообщает армянская служба "Радио Свобода". Согласно проекту решения, состав и число наблюдателей останутся неизменными: 165 иностранных и 44 армянских членов.

По данным миссии в Армении, это решение должно быть одобрено министрами иностранных дел стран-членов ЕС в ближайшее время. Согласно официальному сообщению, зона наблюдения миссии простирается по всей армяно-азербайджанской границе. По сути, это очередная провокация. Дело в том, что 7 октября 2022 года Совет Европы принял решение направить до 40 экспертов ЕС вдоль армянской стороны условной границы с Азербайджаном "с целью мониторинга, анализа и отчетности о ситуации в регионе".

Сроком миссии были определены два месяца, и 19 декабря 2022 года было сообщено о завершении деятельности группы, которая, по словам тогдашнего главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, "доказала свою эффективность". Но в январе 2023 года была достигнута договоренность об отправке в Армению новой гражданской мониторинговой миссии. Срок ее деятельности возрос до двух лет., а общая численность тех, кто ее осуществляет, превысила, как видим, 200 человек.

Азербайджан, как известно, давал свое согласие только на двухмесячное размещение миссии экспертов ЕС на границе Армении с нашей страной. В гораздо меньшем, еще раз подчеркну, составе. Далее решения принимались без согласования с Азербайджаном. Так произошло и сейчас. Продление срока деятельности этой миссии, изначально двухмесячной, еще на два года - пример откровенного хамства со стороны ЕС.

И мне интересно, как верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас будет оправдываться за столь очевидную, я бы даже сказал демонстративную провокацию в отношении Азербайджана. Сразу отмечу, что реальных аргументов для оправдания такого рода шагов у нее просто нет. Потому, что речь идет о действиях, при которых ЕС рассматривает Азербайджан в качестве своего врага.

Да, только на врага, приехав на границу в военной форме, смотрят в бинокль И тут я напомню, что ровно также, в бинокль, в свое время рассматривал позиции Азербайджана премьер-министр Армении Никол Пашинян. Дело было до начала 44-дневной войны, в апреле 2019 года. Пашинян в сопровождении начальника Генштаба ВС Артака Давтяна посетил тогда полигон имени маршала Баграмяна.

В тогдашних сообщениях армянских СМИ говорилось, что Николу Воваевичу, который не служил в армии и вряд ли был способен отличить БТР от БМП, "были продемонстрированы образцы новейшей военной техники". По итогам 44-дневной войны многое их этого было уничтожено или взято в качестве военного трофея Азербайджаном. И Кае Каллас, если у нее будет желание, все это можно будет показать, организовав экскурсию в Парк военных трофеев в Баку.

Но, замечу главное - Пашинян тогда следил за ходом учений армянской армии в бинокль. То есть, бинокль, если он не театральный, воспринимается, как одно из составляющих войны, воинственных намерений. И члены миссии ЕС, приезжая на границу с Азербайджаном, стоя рядом с армянскими военнослужащими тоже смотрят в бинокли. То есть, тоже демонстрируют воинственные намерения в отношении нашей страны.

И действовать в таком провокационном стиле они намерены, как минимум, до 19 февраля 2027 года. А там, глядишь, эта миссия превратиться в бессрочную. По сути, это умышленное продление режима напряженности в отношениях между ЕС и Азербайджаном. Демонстрируемое в то самое время, когда с самых высоких трибун говорится об огромной и все увеличивающейся значимости Азербайджана, как страны, обеспечивающей энергетическую безопасность ЕС. Цинизм и двуличие? Да. Но, увы, ничего иного от ЕС и ждать не приходится.