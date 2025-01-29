Готовы ли армяне массово переселиться на Луну?

Автор: Акпер Гасанов

Интересно, проведут ли когда-либо в Армении опрос общественного мнения на тему перспектив массового отлета граждан этой страны на одну из планет Солнечной системы и, если да, то какой процент граждан РА заявит о сиюминутной готовности к полету, в надежде встретить на новой планете дальних родственников из числа представителей внеземной цивилизации?

Вопрос этот возник не на ровном месте. Оказывается, около 55% опрошенных в Армении положительно относятся к одобренному правительством страны законопроекту о вступлении республики в Евросоюз. Об этом стало известно по итогам проведенного армянским представительством GALLUP International Association опроса.

Полностью положительно к законопроекту о вступлении в ЕС относятся 23% опрошенных, скорее положительно 31,9%. Скорее отрицательно относятся 12% респондентов, полностью отрицательно 19,3%, затруднились ответить 13,8% опрошенных. Уже забавно, с точки зрения обнаружения готовности большей части граждан РА верить в то, что просто не реально. Но, дальше было еще интереснее.

Согласно опросу, 51% верят, что в течение предстоящих 10 лет Армения войдет в состав ЕС, 40% - не верят. То есть, большая часть опрошенных армян готовы слепо верить в то, чего просто по определению быть не может. Так сказать, налицо электоральная база для популистов, готовых обещать небо в алмазах. Впрочем, именно по причине наличия такой базы и пришел к власти в РА популист Никол Пашинян.

Закончу же рассказ о результатах опроса тем, что 27% опрошенных считают, что стремление Армении стать членом ЕС и подписанная с США хартия о стратегическом партнерстве повысят уровень безопасности Армении, 24,2% считают, что это создаст новые риски для республики.Тут, как видим, верящие и не верящие во всесилие мыльных пузырей идут ноздря в ноздрю. Или, учитывая место опроса, нос в нос.

В который уже раз приходится напоминать про опыт Турции - одного из основателей Совета Европы с 1949 года. Как известно, благодаря подписанному 12 сентября 1963 года Соглашению об ассоциации между ЕЭС и Турцией, братская страна является "ассоциированным членом" Европейского союза и его предшественников с 1964 года. Турция формально подала заявление на вступление 14 апреля 1987 года, но понадобилось 12 лет, чтобы получить статус кандидата на саммите Хельсинки 1999 года.

После саммита в Брюсселе 17 декабря 2004 года (вслед за крупным расширением 2004 года) Европейский совет объявил официальной датой начала переговоров по вступлению Турции 3 октября 2005 года. Процесс проверки законодательства начался 20 октября 2005 года и завершился 18 октября 2006 года. Но, до сих пор полноценного членства Турции в ЕС нет. А все потому, что есть в ЕС страны, которые блокируют этот вопрос, исходя из своих интересов.

Такая же практика наблюдается и ныне. Например, глава МИД Венгрии Петер Сийярто намекнул, что может заблокировать вступление Украины в Европейский Союз из-за прекращения транзита российского газа. А ведь это речь уже идет о христианской Украине, а не о мусульманской Турции. Украина географически находится в Европе, она граничит со странами-членами ЕС и НАТО. Она пользуется большой политической и экономической поддержкой со стороны США и ЕС, но, как видим, о ее полноценном членстве в ЕС речи не идет.

Армения, как известно, географически со странами-членами ЕС не граничит. При этом, она состоит в ЕАЭС и Таможенном Союзе. Плюс, на ее территории до сих пор находится российская военная база, а многие важнейшие сектора армянской экономики находятся в руках России. Собственно, в Армении есть все же те, кто пытается оторвать народ от мечты в неосуществимое. К таковым относится и заместитель председателя Армянского национального конгресса Арам Манукян.

Он считает ошибочным идти на этот шаг тогда, когда ЕС не только не может тебя принять, но и не хочет, и ЕС в таком положении, что это они сегодня закрывают свои ворота, потому что у них уже нет программы расширения.

"Они уже не могут справиться с проблемами Греции, Кипра, других европейских стран, решить их проблемы. Они четко говорят, что дороги к ЕС сегодня закрыты", - сетует А.Манукян.

Он не особо подбирает слова, когда говорит про действия руководства Армении.

"Ведь этим идиотам в ЕС сто раз объясняли, что они их не ждут, они не могут их принять. Во-вторых, объясняют, дорогой народ, ЕАЭС и ЕС - это разные банки, разные тары. Если хочешь прийти сюда, ты должен выйти оттуда. Они трусливы, они неискренны и нечестны. Если хватает духу, отвергни это, скажи, что идешь туда", - констатирует он.

Да, Манукян выбрал максимально точную характеристику для руководства Армении. Но как быть с теми гражданами этой страны, которые поверили в сказку, придуманную на Баграмяна 26? Ответ очевиден - они вполне могут заявить, что готовы к полетам на Луну, в твердой уверенности, что там живут представители "Лунной Армении".