https://news.day.az/politics/1726815.html Джахит Багчи передал пост новому послу Турции в Азербайджане - ФОТО Посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи в связи с завершением дипломатической деятельности передал свой пост новоназначенному чрезвычайному и полномочному послу Турецкой Республики в стране Биролу Акгюну. Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации на странице Дж.Багчи в социальной сети Х.
Джахит Багчи передал пост новому послу Турции в Азербайджане - ФОТО
Посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи в связи с завершением дипломатической деятельности передал свой пост новоназначенному чрезвычайному и полномочному послу Турецкой Республики в стране Биролу Акгюну.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации на странице Дж.Багчи в социальной сети Х.
Багчи отметил, что, завершив дипломатическую миссию, он вернулся в Турцию.
Напомним, что 11 января Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назначил Бирола Акгюна новым послом в Азербайджане.
14 декабря прошлого года закончился срок дипломатической деятельности посла Турции в Азербайджане Джахита Багчи.
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