Под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан занял ведущую роль на геополитической арене и стал основным узлом транспортных коридоров.

Как передает Day.Az, об этом заявил глава Экспертной платформы Baku Network и заместитель директора АМИ Trend Эльчин Алыоглу на площадке Валдайского форума в Москве.

В своем выступлении Эльчин Алыоглу подчеркнул важность политического курса, который сегодня проводит Азербайджан. Он отметил, что ключевым фактором устойчивости и независимости страны является политика, направленная на сохранение суверенитета и гармонизацию отношений как с соседними государствами, так и с более широким кругом региональных партнеров.

"Сегодня Азербайджан проводит политику, которую можно выразить одним словом - политика суверенитета, полной независимости и полной гармонизации отношений не только с соседями, но и с региональными странами. И это благодаря Президенту Ильхаму Алиеву", - отметил Эльчин Алыоглу.

Он процитировал известного германского канцлера Отто фон Бисмарка, который однажды сказал: "Историю творят люди, и коэффициент личности в истории неизмерим". Алыоглу отметил, что именно фактор личности Президента Ильхама Алиева и его взвешенная, прагматичная и рациональная политика привели к тому, что Азербайджан стал важнейшим игроком на геополитической арене.

"Именно благодаря дружественной политике Президента Ильхама Алиева Азербайджан стал центром множества транспортных и логистических коридоров, что значительно усиливает роль страны на глобальной арене", - подчеркнул он.

Эльчин Алыоглу также отметил, что в условиях глобальных геополитических изменений и кризисов на Ближнем Востоке необходимость создания новых транспортных маршрутов стала очевидной. Азербайджан, благодаря своему стратегическому расположению, играет ключевую роль в формировании новых транспортных связей между Европой, Азией и Ближним Востоком.

"Южный Кавказ стремительно превращается в ключевой узел альтернативных путей, связывая Европу, Азию и Ближний Восток. Географическое положение Южного Кавказа делает его естественным мостом для международной логистики. Азербайджан, обладая современной инфраструктурой и сбалансированной внешней политикой, играет решающую роль в обеспечении стабильности этого транспортного коридора", - отметил он.

Особое внимание было уделено Транскаспийскому международному транспортному маршруту, который, по словам Алыоглу, стал главной альтернативой Суэцкому каналу.

"Он соединяет Китай, Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и далее выходит в Турцию и Европу. Этот маршрут приобрел особую актуальность в условиях глобальных геополитических изменений и является надежной альтернативой традиционному Северному коридору", - сказал глава Baku Network.

Кроме того, Эльчин Алыоглу отметил важность реализации проекта Зангезурского коридора, который соединит Нахчыван с основной территорией Азербайджана и откроет новые возможности для логистики и связи Центральной Азии с Европой. Этот коридор, по мнению эксперта, будет не только важным экономическим проектом для Азербайджана, но и значительным элементом в укреплении связей между Азербайджаном, Турцией и Центральной Азией.

Но несмотря на эти положительные изменения, не все внешние игроки заинтересованы в стабильности региона. Эльчин Алыоглу отметил, что Франция, следуя своей деструктивной политике, всячески подрывает перспективы транспортных проектов Азербайджана. В частности, он указал на действия Европейского Союза в Армении, которые, по его мнению, скрывают более глубокие стратегические цели.

"Миссия Европейского Союза в Армении, которую Запад позиционирует как миротворческую инициативу, на самом деле выполняет разведывательные задачи. Под прикрытием мониторинга на армяно-азербайджанской границе европейские представители собирают данные о военной инфраструктуре региона, транзитных маршрутах и деятельности Азербайджана", - сказал он.

В условиях глобальной нестабильности Азербайджан продолжает демонстрировать мудрость и дальновидность в своей внешней политике, ориентируясь не на конфронтацию, а на развитие.