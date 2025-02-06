Обсуждены меры по противодействию коррупции

6 февраля состоялось заседание Комиссии Азербайджанской Республики по борьбе с коррупцией.

Как сообщает Day.Az, во время выступления председатель Комиссии Самир Нуриев довел до внимания участников заседания основные задачи, возложенные на Комиссию для достижения целей, определенных Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым в области борьбы с коррупцией. Он отметил, что в течение 2024 года также были реализованы постоянные меры в области повышения эффективности государственного управления, усиления прозрачности и борьбы с коррупцией.

Кроме того, председатель Комиссии отметил, что борьба с коррупцией имеет важное значение с точки зрения закрепления достижений, полученных в результате социально-экономических реформ, проводимых в нашей стране под руководством Президента Ильхама Алиева.

Однако меры противодействия коррупции необходимы и с точки зрения построения деятельности государственных органов в соответствии с современными требованиями и укрепления общественного доверия к государственным органам. Повышение подотчетности и ответственности в деятельности государственных органов, новые вызовы в области правильного управления государственным имуществом также обуславливают системное и устойчивое проведение антикоррупционной деятельности.

На заседании были представлены новые члены Комиссии, избранные Милли Меджлисом Азербайджанской Республики, обсуждены вопросы международного сотрудничества в сфере борьбы с коррупцией. В рамках этого сотрудничества была рассмотрена работа, связанная с рекомендациями Группы государств по борьбе с коррупцией (GRECO) в рамках 5-го этапа оценки.

На заседании был заслушан доклад о влиянии последних реформ в судебно-правовой системе на антикоррупционную деятельность, обсуждены предложения по повышению прозрачности в этой сфере и устранению обстоятельств, способствующих коррупции. Также состоялся обмен мнениями по выявлению, анализу, оценке и предупреждению коррупционных рисков в деятельности государственных органов (учреждений).

Кроме того, были утверждены регламент Комиссии и план работы на последующий период.