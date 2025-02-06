https://news.day.az/politics/1728324.html

Армения не будет участвовать в еще одном мероприятии ОДКБ

Армения не будет участвовать в совещании председателей комитетов парламентов государств ОДКБ, которое состоится 7 февраля в Москве. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил пресс-секретарь спикера парламента Армении Алена Симоняна Мовсес Арутюнян. Мероприятие пройдет 7 февраля в Москве.