Вашингтон проигнорировал Пашиняна

В Вашингтоне, в Белом доме состоялась встреча премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна с вице-президентом Соединенных Штатов Джеймсом Дэвидом Вэнсом.

Как сообщила пресс-секретарь премьера РА Назели Багдасарян, в ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся двусторонних отношений Армения-США, а также региональной повестки.

Примечательно, что до сих пор об этой встрече нет никакой информации на странице вице-президента США в соцсети X, которая, кстати, очень активна. О встрече не сообщили также ни офис вице-президента, ни Белый дом.

Информации о встрече также нет в ведущих американских СМИ.

Очевидно, что американская сторона не придала никакого значения встрече и не сочла нужным распространить сообщение о ней.