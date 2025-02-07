Выставка в Билясуваре, посвящённая Национальному герою Мубаризу Ибрагимову

По случаю дня рождения Национального героя Мубариза Ибрагимова в мемориальном музее, носящем его имя, открылась выставка под названием "Вершина Мубариза".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на мероприятии, организованном в мемориальном музее Национального героя Мубариза Ибрагимова, расположенном в Билясуварском районе, приняли участие начальник Ширван-Сальянского регионального управления культуры Шахин Шахбазов, председатель Билясуварского районного отделения партии "Ени Азербайджан" Кямиль Гурбанлы, члены семьи шехида, коллектив детской школы искусств имени Нихада Бабаева села Хырмандалы, преподаватели и учащиеся образовательного комплекса, носящего имя Национального героя, работники культуры.

В выступлениях было отмечено, что имя Мубариза Ибрагимова золотыми буквами вписано в героическую историю не только Азербайджана, но и всего тюркского мира. Мубариз стал символом вечного героизма своей храбростью, любовью к Родине и беспримерным самопожертвованием. Своей храбростью при защите наших земель Мубариз Ибрагимов доказал всему миру, на что способен азербайджанский солдат.

В завершение состоялся осмотр выставки картин о Мубаризе Ибрагимове, нарисованных учащимися художественной школы.