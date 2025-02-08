Баку - Москва: что дальше?

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о ситуации между Баку и Москвой.

Day.Az представляет публикацию:

Непонятная (хотя, конечно, совершенно понятная) ситуация, сложившаяся в азербайджано-российских отношениях, сама по себе зашла в тупик для Москвы.

"Русский дом" выдворят. Когда МИД Азербайджана говорил о том, что организации предписано прекратить работу из-за отсутствия регистрации и Баку "ждет от РФ соответствующих мер", в Москве ошибочно приняли это за оставленную открытой дверь. Мол, регистрируйтесь - и проехали. В итоге к СМИ вышла Мария Захарова (хороший полицейский), которая начала говорить про желание РФ пройти регистрацию, а в телеге с цепи опять сорвался глава Россотрудничества Примаков (плохой полицейский), агрессивно перечисливший всю переписку между МИД РФ и азербайджанскими структурами по этому поводу за последние 30 лет.

Между тем, дипломатические источники в Баку утверждают, что "соответствующие меры" - это совсем не то, на что надеется Москва.

"Позиция вполне категоричная: вы работали незаконно, собирайтесь, вам пора. Соответствующие шаги, которые имеются в виду - это процессы, связанные с окончанием аренды помещения, вывозом имущества и так далее", - говорят наши собеседники.

В Баку ждут признания вины и компенсаций. В Москве, судя по всему, линию поведения менять не намерены - по крайней мере, вчерашние слова Пескова о том, что Путин не собирается делать каких-то заявлений о катастрофе самолета AZAL, прямо на это намекают.

И вот тут возникает вопрос: что дальше?

Если РФ рассчитывает, что у Баку нет рычагов играть на повышение дальше, то Москву могут ждать сюрпризы. Во-первых, санкции против РФ никто не отменял, и Центробанк Азербайджана, как и другие регуляторы, может оказаться существенно дотошнее в вопросах контроля денежных потоков в Россию и из нее в Азербайджан. Во-вторых, в Баку работает местный филиал издания Sputnik - и работает он, мягко говоря, на тех же птичьих правах, что и "Русский дом". Ребятки вполне могут оказаться следующими в очереди на выход.

Это так, навскидку. Копнуть глубже - и инструментов найдется еще больше.

А что в арсенале у Москвы, кроме Россельхознадзора? Депортация азербайджанцев из РФ, о которой мечтают разного рода ультраправые? Смешно, учитывая количество живущих в РФ выходцев из Азербайджана и наличие у большинства из них российских паспортов.

В общем, не густо. Особенно на фоне того, как РФ пытается расширить транзит и сотрудничество с Ираном в целом. Вся эта идиллия на практике возможна только через территорию Азербайджана, и этот фактор делает напряженность в отношениях с Баку крайне нежелательной для Москвы. Про региональный фактор - потерю самого адекватного из партнеров по Южному Кавказу и вовсе промолчим.

Добавьте к этому идею с транзитом азербайджанского газа в ЕС через территорию Украины (тоже вполне выгодная история для Москвы) - и получите картину, где на одной чаше весов интересы, а на другой - "слово пацана".

И мяч сейчас на стороне Москвы. Если здравый смысл возобладает, то в ближайшее время должны последовать не слова, а действия. Причем на соответствующем уровне.

А нет - так нет. Планируют обострять? Так Баку к таким сценариям готов. Планируют делать вид, что ничего не случилось? Тогда придется Москве прощаться с Южным Кавказом.