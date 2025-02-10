Состоится очередное заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана

Состоится очередное заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана.

Как передает Day.Az, первое заседание назначено на 12 февраля. Информацию подтвердил Trend член Комиссии Алимамед Нуриев.

Напомним, что заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджанской Республики состоялось в апреле 2024 года.