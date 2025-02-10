https://news.day.az/politics/1729090.html Состоится очередное заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана - ДАТА Состоится первое заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана. Как передает Day.Az, первое заседоние назначено на 12 февраля. Информацию подтвердил Trend член Комиссии Алимамед Нуриев. Новость обновляется
Состоится очередное заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана - ДАТА
Состоится очередное заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана.
Как передает Day.Az, первое заседание назначено на 12 февраля. Информацию подтвердил Trend член Комиссии Алимамед Нуриев.
Напомним, что заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджанской Республики состоялось в апреле 2024 года.
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