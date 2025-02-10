"Переговоры" Макрона и Пашиняна

Автор: Байрам Эльшадов

Ах, как же это было трогательно! В Елисейском дворце вновь встретились Эммануэль Макрон и Никол Пашинян. Но и в этот раз всё было по-старому. Макрон с таким трепетом протягивал руку, а Пашинян нервно теребил свой костюм, явно переживая, куда бы деть свои дрожащие руки. На секундочку показалось, что сейчас они просто забудут обо всех политических вопросах и побегут в сторону ближайшего кафе, чтобы выпить по чашечке кофе, а затем обсуждать, как они уже давно не общались по-настоящему.

"Свидание после долгой разлуки" - именно так можно было бы охарактеризовать эту встречу. Никаких официальных речей, всё, что происходило, напоминало скорее сюжеты из любовных романов. Макрон не сумел даже сдержать лицао, его взгляд был полон того, что мы обычно видим в фильмах - эмоции и нерешительность.

А Пашинян? Он, конечно, был готов не только к политическому диалогу, но и к чему-то гораздо более важному - искренней дружбе, возможно, даже с перспективой на вечную любовь... Если, конечно, Макрон не забудет ему позвонить позже.

Тем временем зрители следили за их поцелуями и беспокойными жестами, как за любимым сериалом, где, кажется, вот-вот кто-то признается в любви, но пока что обходится только обещаниями. Ну, а к тому, что к этому добавляется немного политики, мы, конечно, привыкли.

Но знаете, когда два человека, вроде бы находясь в роли высокопрофильных лидеров, не могут скрыть своих эмоций, когда в воздухе витает явное волнение, - это точно не просто переговоры. Это встреча, на которой обе стороны пытаются решить, кто из них первый скажет "прощай" или "до скорой встречи". И кто знает, может быть, в следующий раз мы услышим от Пашиняна что-то вроде: "Макрон, ты меня зацепил".