В Азербайджане будут проведены военные учения, приуроченные к "Году Конституции и Суверенитета".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в утвержденном Президентом Ильхамом Алиевым "Плане мероприятий в связи с объявлением 2025 года в Азербайджанской Республике "Годом Конституции и суверенитета".

Военные учения будут проводиться министерством обороны в течение года.