https://news.day.az/politics/1729446.html В Азербайджане будут проведены военные учения, приуроченные к "Году Конституции и Суверенитета" В Азербайджане будут проведены военные учения, приуроченные к "Году Конституции и Суверенитета". Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в утвержденном Президентом Ильхамом Алиевым "Плане мероприятий в связи с объявлением 2025 года в Азербайджанской Республике "Годом Конституции и суверенитета".
В Азербайджане будут проведены военные учения, приуроченные к "Году Конституции и Суверенитета"
В Азербайджане будут проведены военные учения, приуроченные к "Году Конституции и Суверенитета".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в утвержденном Президентом Ильхамом Алиевым "Плане мероприятий в связи с объявлением 2025 года в Азербайджанской Республике "Годом Конституции и суверенитета".
Военные учения будут проводиться министерством обороны в течение года.
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