Президент Сомали почтил память великого лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения

Находящийся с официальным визитом в Азербайджане Президент Федеративной Республики Сомали Хасан Шейх Махмуд 12 февраля почтил память общенационального лидера азербайджанского народа, архитектора и основателя современного независимого азербайджанского государства Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения и возложил венок к его могиле, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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