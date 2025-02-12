https://news.day.az/politics/1729685.html Президент Сомали почтил память великого лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения - ФОТО Находящийся с официальным визитом в Азербайджане Президент Федеративной Республики Сомали Хасан Шейх Махмуд 12 февраля почтил память общенационального лидера азербайджанского народа, архитектора и основателя современного независимого азербайджанского государства Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения и возложил венок к его...
Президент Сомали почтил память великого лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения - ФОТО
Находящийся с официальным визитом в Азербайджане Президент Федеративной Республики Сомали Хасан Шейх Махмуд 12 февраля почтил память общенационального лидера азербайджанского народа, архитектора и основателя современного независимого азербайджанского государства Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения и возложил венок к его могиле, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре