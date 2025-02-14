https://news.day.az/politics/1730161.html Завершился визит Президента Сомали в Азербайджан - ФОТО 14 февраля завершился официальный визит Президента Федеративной Республики Сомали Хасана Шейха Мохамуда в Азербайджанскую Республику. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Завершился визит Президента Сомали в Азербайджан - ФОТО
14 февраля завершился официальный визит Президента Федеративной Республики Сомали Хасана Шейха Мохамуда в Азербайджанскую Республику.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Президента Сомали в аэропорту провожали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эюбов, заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов и другие официальные лица.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре