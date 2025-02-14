Завершился визит Президента Сомали в Азербайджан

14 февраля завершился официальный визит Президента Федеративной Республики Сомали Хасана Шейха Мохамуда в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента Сомали в аэропорту провожали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эюбов, заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов и другие официальные лица.