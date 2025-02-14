В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как глава Sputnik Азербайджан поехал за инструкциями в посольство РФ

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Глава представительства российского медиахолдинга Sputnik в Азербайджане Игорь Картавых 13 февраля ездил в посольство России в Баку, сообщил информированный источник.

По данным источника, Картавых провел в здании посольства более часа.

"Ездил разговаривать с Москвой", - сообщил наш собеседник. Детали переговоров остаются неизвестными, однако сам факт этого разговора в условиях сложившейся ситуации вызывает вопросы о его целях и содержании.

Источник также утверждает, что это не единичный случай. Обычные рабочие вопросы руководство Sputnik Азербайджан обсуждает со своими московскими кураторами дистанционно - по телефону или видеосвязи. Однако, по его словам, в ряде случаев руководство издания предпочитает проводить личные встречи в российском посольстве, используя защищенные каналы связи.

Такая практика поднимает ряд вопросов. Почему обсуждение определенных тем требует именно личного присутствия в дипломатическом представительстве? Какова природа этих переговоров, и чем вызвана необходимость дополнительных мер предосторожности? Особенно на фоне новостей в СМИ о скором закрытии бакинской редакции Sputnik.