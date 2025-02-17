Азербайджан и Оман осуществляют взаимную поддержку в международных организациях

Спикер Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова встретилась со спикером законосовещательного органа Султаната Оман Халидом Хилалом Насером Аль Маавали, прибывшим в нашу страну для участия в 15-й пленарной сессии Азиатской Парламентской Ассамблеи (АПА).

Об этом в понедельник Day.Az сообщили в отделе прессы и по связям с общественностью Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

"На встрече выражалась уверенность в продуктивности предстоящей пленарной сессии и обсуждении на ней важных вопросов. Ассамблея была охарактеризована как важная платформа парламентской дипломатии, объединяющая азиатские законодательные собрания. Также было подчеркнуто, что подобные площадки способствуют развитию обсуждений и диалога между законодательными органами стран-участниц. В ходе беседы было озвучено удовлетворение высоким уровнем политических связей и диалога между Азербайджаном и Султанатом Оман. Отмечалось, что исторические, религиозные и культурные связи между нашими народами создают прочную основу для дальнейшего развития двусторонних отношений. Имеются все возможности для расширения сотрудничества наших стран в экономической, торговой и других сферах.

Как подчеркнула спикер Сахиба Гафарова, между двумя странами налажены положительное сотрудничество и взаимная поддержка в таких важных международных организациях, как Организация Объединенных Наций, Организация исламского сотрудничества и Движение неприсоединения. Вопросы сотрудничества рассматривались в контексте созданной по инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева Парламентской сети Движения Неприсоединения. Была озвучена высокая оценка работы, выполненной с целью создания и укрепления институциональных основ организации с момента учредительной конференции Парламентской сети под председательством Азербайджана.

Спикер Консультативного совета Султаната Оман Халид Насир Аль-Маавали вновь подтвердил поддержку своей страной Азербайджана в рамках Парламентской сети Движения Неприсоединения, как и в других международных организациях. Он выразил благодарность за приглашение прибыть в Азербайджан и принять участие в мероприятии, а также за высокое гостеприимство, особо отметив, что его страна стала полноправным членом Ассамблеи в период председательства Азербайджана. Он выразил уверенность в том, что предстоящая в Баку 15-я пленарная сессия внесет существенный вклад в дальнейшую деятельность организации.

Как отмечалось далее на встрече, парламентские связи между Азербайджаном и Оманом значительно укрепились, особенно в последние годы. Взаимные визиты и контакты оказывают важное влияние на развитие этих отношений", - говорится в сообщении отдела прессы и по связям с общественностью Милли Меджлиса.