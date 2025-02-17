https://news.day.az/politics/1730946.html Стали известны даты визита премьер-министра Пакистана в Азербайджан Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф совершит визит в Азербайджан 24-25 февраля, сообщил в понедельник Trend дипломатический источник, передает Day.Az. "В ходе визита будут обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества в области обороны, торговли, экономики и транспортной взаимосвязи", - отметил источник. Новость обновляется
Стали известны даты визита премьер-министра Пакистана в Азербайджан
Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф совершит визит в Азербайджан 24-25 февраля, сообщил в понедельник Trend дипломатический источник, передает Day.Az.
"В ходе визита будут обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества в области обороны, торговли, экономики и транспортной взаимосвязи", - отметил источник.
Напомним, что до этого Ш. Шариф посещал Азербайджан в ноябре прошлого года для участия в COP29.
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