Стали известны даты визита премьер-министра Пакистана в Азербайджан

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф совершит визит в Азербайджан 24-25 февраля, сообщил в понедельник Trend дипломатический источник, передает Day.Az.

"В ходе визита будут обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества в области обороны, торговли, экономики и транспортной взаимосвязи", - отметил источник.

Напомним, что до этого Ш. Шариф посещал Азербайджан в ноябре прошлого года для участия в COP29.