Автор: Эльчин Алыоглу,

Директор Baku Network, специально для Day.Az

Армянская пропаганда вновь пытается разжечь огонь абсурдных теорий и подмены понятий, не гнушаясь наглой ложью и манипуляциями. На этот раз отличился армянский журналист Роберт Ананян, который в своём эмоционально заряженном сообщении в социальной сети Х (бывший Twitter) решился озвучить не просто фейк, а откровенную провокацию.

Армянский журналист Роберт Ананян в своём посте в социальной сети Х утверждает, что Азербайджан якобы "планирует убедить новую администрацию США в необходимости оккупации Зангезурского коридора". По его словам, "Баку пытается представить эту оккупацию как стратегически важный шаг для блокирования Ирана с севера", что якобы выгодно для американских интересов.

Он отмечает, что такой план может быть связан с недавним соглашением между Азербайджаном и Китаем о стратегическом партнерстве, включающем поддержку транзитных маршрутов. Он предполагает, что Азербайджан может использовать коридор для содействия китайской инициативе "Срединного коридора", который охватывает транспортировку грузов через Центральную Азию, Азербайджан, Грузию и далее в Европу.

Горе-журналист утверждает, что Азербайджан может передать контроль над этим коридором России, что позволит российско-азербайджанскому тандему фактически вытеснить армянскую юрисдикцию с этих маршрутов. По его мнению, это создаст угрозу, при которой Китай, используя данный маршрут, сможет значительно усилить своё присутствие в регионе.

Он также отмечает, что США уже подписали соглашение о стратегическом партнерстве с Арменией, поддерживая армянскую инициативу "Перекресток мира". По его словам, эта инициатива предполагает разблокирование региональных транспортных коммуникаций с сохранением юрисдикции Армении. Автор подчеркивает, что американским интересам выгоднее участие в восстановлении армянской инфраструктуры, включая железнодорожные маршруты Карс-Гюмри и сеть в районе Мегри, чтобы не допустить усиления влияния России и Китая.

Таким образом, Ананян считает, что возможные планы Азербайджана и России противоречат интересам США, которые стремятся закрепить своё влияние на коммуникациях Южного Кавказа.

Его публикация представляет собой откровенную манипуляцию и искажение фактов. Утверждения Ананяна о планах Азербайджана якобы "оккупировать Зангезурский коридор", чтобы заблокировать Иран и втянуть США в войну против Армении, являются не только абсурдными, но и противоречат здравому смыслу и международным реалиям.

Ананян пытается представить Азербайджан как агрессора, якобы стремящегося развязать войну против Армении с целью "оккупации коридора". При этом он сознательно игнорирует фундаментальные реалии. Во-первых, Зангезурский коридор - законный транзитный маршрут: Согласно трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года, подписанному президентами Азербайджана, России и премьер-министром Армении, Ереван обязался обеспечить безопасное передвижение по маршруту, соединяющему основную территорию Азербайджана с его эксклавом Нахчыван. Этот коридор должен функционировать исключительно как транспортный маршрут под контролем российских пограничников, без каких-либо претензий на армянскую территорию. Ананян умышленно игнорирует этот факт. Азербайджан действует в рамках международного права: Согласно нормам международного права, транспортные коридоры, которые обеспечивают транзитные перевозки, не могут рассматриваться как форма территориальной оккупации. Намеренно, и притом, очень безграмотно искажая юридические понятия, он использует такие приемы как инструмент пропаганды. Ананян пытается представить развитие законных коммуникационных маршрутов как агрессию. Однако именно Армения в течение 30 лет незаконно оккупировала 20% территорий Азербайджана, грубо нарушив резолюции Совета Безопасности ООН (№822, №853, №874, №884), которые требовали немедленного вывода армянских войск.

Далее Ананян в своём заявлении спекулирует на теме стратегического партнерства между Азербайджаном и Китаем, пытаясь представить это соглашение как элемент некоего "захвата коридора" со стороны Баку. Однако его утверждения не соответствуют реальности и опираются на необоснованные предположения. Реальные факты говорят о другом, ибо соглашение между Азербайджаном и Китаем направлено на развитие логистической инфраструктуры и безопасные грузоперевозки.

Ананян пытается связать это соглашение с гипотетической угрозой блокировки Ирана или подготовки агрессии против Армении. Однако на деле документ носит исключительно экономический характер и направлен на развитие региональных коммуникаций, создание благоприятных условий для транзитных перевозок и обеспечение их безопасности. Китайская инициатива "Срединный коридор", в рамках которой сотрудничает Азербайджан, нацелена на диверсификацию торговых маршрутов и развитие экономической кооперации, а не на реализацию каких-либо геополитических амбиций.

Армянские борзописец пытается представить развитие транспортной инфраструктуры как угрозу американским интересам, что также не выдерживает критики. США, напротив, заинтересованы в стабильности на Южном Кавказе, и Азербайджан играет в этом ключевую роль. Баку является единственной страной региона, которая последовательно поддерживает борьбу с терроризмом, активно сотрудничает с Вашингтоном в энергетической сфере и обеспечивает бесперебойный транзит энергоресурсов в Европу в обход России. Эти обстоятельства делают Азербайджан стратегическим партнером США, а не угрозой их интересам.

Зангезурский коридор не является альтернативой грузинскому маршруту, хотя и Ананян намеренно пытается противопоставить два маршрута, утверждая, что функционирование Зангезурского коридора якобы направлено на ослабление Грузии. В реальности Китай активно инвестирует в грузинскую инфраструктуру, включая глубоководный порт Анаклия, который был построен при участии западных инвестиций.

Наличие этого порта не исключает функционирования Зангезурского коридора как альтернативной логистической ветки, обеспечивающей дополнительные маршруты для грузоперевозок. Эти проекты дополняют друг друга и способствуют общему экономическому развитию региона. Не останавливаясь на "достигнутом", армянин-псевдожурналист пытается представить Россию как страну, заинтересованную в оккупации Армении.

Хотя согласно соглашению от 9 ноября 2020 года, российские пограничники обеспечивают безопасность коридора. Однако их присутствие не означает "оккупацию" или "аннексию" территории Армении. И самое главное - он сознательно игнорирует тот факт, что именно Армения в рамках трехстороннего заявления согласилась на участие российских миротворцев в контроле над коридором. Присутствие России обеспечивает стабильность и предотвращает возможные инциденты.

Роберт Ананян пытается убедить аудиторию в том, что США якобы стремятся установить контроль над транспортными маршрутами в регионе для ограничения влияния России и Китая. Однако эти заявления не соответствуют действительности и представляют собой грубое искажение фактов. Войдя в раж, он придаёт завышенное значение подписанному 14 января 2025 года соглашению о стратегическом партнерстве между Вашингтоном и Ереваном, представляя его как некий шаг к геополитической экспансии США на Южном Кавказе. Однако на деле это соглашение носит чисто декларативный характер и не включает никаких конкретных обязательств со стороны США по финансированию инфраструктурных проектов в регионе или вмешательству в логистические маршруты. Документ лишь формально фиксирует поддержку Армении со стороны США, не предполагая реальных мер по изменению транспортной схемы региона.

США последовательно выступают за разблокирование всех региональных коммуникаций на Южном Кавказе, включая Зангезурский коридор. Эта позиция подтверждена многочисленными заявлениями американских официальных лиц, которые поддерживают открытие новых транспортных путей для содействия экономическому росту и стабильности в регионе. Более того, Азербайджан и Турция остаются ключевыми партнёрами Вашингтона в рамках его стратегии по обеспечению энергетической безопасности Европы. Азербайджан уже играет важную роль в поставках энергоресурсов на западные рынки в обход России, что полностью соответствует американским интересам.

Ананян, пытаясь представить гипотетический план американского контроля над коридорами в регионе, игнорирует эти факты и делает выводы, не подкреплённые реальной политикой Вашингтона. В действительности США стремятся к стабильности и экономическому развитию Южного Кавказа, а не к созданию новых конфликтных линий или конфронтации с Азербайджаном и Турцией.

Публикация Роберта Ананяна - это вопиющий пример грязной армянской пропаганды, основанной на лжи, манипуляциях и откровенной дезинформации. Его абсурдные утверждения о якобы готовящейся "оккупации коридора" Азербайджаном, о "планах втянуть США в войну" и о "содействии блокаде Ирана" - не просто вымысел, а целенаправленная попытка исказить реальность и запугать мировое сообщество.

Это нагромождение путаных мыслей, маразматических утверждений, и тем паче, абсурдных "мыслеструйных конструкций" - не что иное, как паническое бредословие, вызванное осознанием того, что Армения утратила монополию на манипуляцию международным сообществом. Давайте разберем факты, которые разоблачают эту ложь.

Во-первых, Азербайджан действует в строгом соответствии с нормами международного права. Зангезурский коридор - это не выдумка Баку и уж точно не элемент "оккупации", как пытается внушить Ананян. Этот коридор - прямое следствие трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, подписанного в присутствии лидеров России, Азербайджана и Армении. Это документ, который Армения сама обязалась выполнять, а не некая "агрессивная инициатива" со стороны Баку.

Во-вторых, утверждение о якобы готовящейся блокаде Ирана - это откровенная спекуляция. Китайская инициатива "Срединный коридор", в которой участвует Азербайджан, не только не угрожает Ирану, но и способствует расширению экономических возможностей региона. Это чисто экономический проект, нацеленный на диверсификацию торговых путей, а не на создание политической напряженности.

В-третьих, Ананян сознательно искажает роль России. Вопреки его абсурдным заявлениям, Москва не готовится "оккупировать" коридор, а выполняет миротворческую миссию в регионе в рамках договоренностей, достигнутых при прекращении Второй Карабахской войны. Россия стремится к стабильности в регионе, а не к захвату чужих территорий.

Ананян пытается продать свою ложь под видом тревожных прогнозов, рассчитывая на то, что мировая общественность не разберется в деталях. Но его циничная риторика рушится о неоспоримые факты: Азербайджан является сегодня ведущим участником процессов по разблокировке коммуникаций, поддерживает стабильность на Южном Кавказе и вносит решающий вклад в региональное сотрудничество.

Азербайджан не занимается провокациями - он восстанавливает справедливость, действует в рамках международных норм и нацелен на развитие конструктивного диалога. Попытки таких пропагандистов, как Ананян, превратить это в демонизацию Азербайджана обречены на провал.

Армянская пропаганда может сколько угодно тиражировать фейковые теории, но правда одна: Азербайджан стремится к миру, сотрудничеству и процветанию региона - в отличие от тех, кто предпочитает выстраивать своё будущее на лжи и провокациях.