Падение Рима и кризис ЕС

Автор: Азер Ахмедбейли

Когда мы читаем историю, то есть, спустя время смотрим на исторические события со стороны, нам все кажется ясным и понятным. Но когда мы сами являемся свидетелями или участниками тех или иных исторических событий, нам трудно составить целостную картину, выглядят эти события для нас хаотично, и мы что-то упускаем.

Поэтому только через какое-то время появляется возможность увидеть логику происходящего. Ученые называют этот феномен эффектом ретроспективной ясности.

Сегодня каждый, кто даже в общих чертах знаком с историей падения Римской империи, скажет, что оно было по сути неизбежным. Однако жители империи вряд ли осознавали масштабы и неотвратимость происходящего и, наверняка, считали, что все в порядке вещей.

Точно так же жители сегодняшнего Евросоюза, ограниченные личным опытом и вынужденные ориентироваться в условиях огромного информационного потока, не видят или же не придают большого значения тому, что появился целый ряд факторов, указывающих на возможную фрагментацию (не хочется употреблять более сильное слово) объединения.

Для наглядности можно провести параллели между сегодняшним кризисом ЕС и обстановкой, царившей в Римской империи полторы тысячи лет назад.

Последние (фигурально) дни империи характеризуются сепаратизмом провинций, распадом внутреннего единства и политической раздробленностью. Элиты вели друг с другом борьбу, авторитет центральной власти упал, регионы перестали ей подчиняться.

ЕС, наши дни: Британия вышла из состава объединения, и сразу же увеличился рост евроскептицизма. Польша, Венгрия, Италия, Франция всё громче заявляют о "собственном пути", противоречия между странами Восточной и Западной Европы становятся все отчетливей, все чаще национальные интересы ставятся превыше общих (Венгрия, Словакия).

Далее, в истории Римской империи у многих осталось в памяти Великое переселение народов (гунны, готы, вандалы), когда через плохо охраняемые пограничные территории сотни тысяч варваров стали проникать вглубь империи.

В Евросоюзе миграционный кризис 2015 года и последующие волны беженцев из Африки, Ближнего Востока, Южной Азии и, как результат, давление на социальные системы, рост конфликтов и ксенофобии.

Историки отмечают, что в позднем Риме в глаза бросался упадок дисциплины и деградация управленческих структур, а коррупция элит достигала невероятных масштабов.

Сегодняшний Евросоюз - это бюрократизм Брюсселя, кризис доверия к элитам, скандалы с коррупцией в структурах ЕС.

В том, что происходит с экономикой ЕС, также много схожего с поздним Римом: там экономическое истощение, разрушение хозяйственных связей, упадок торговли, рост налогового гнёта. В ЕС энергетический кризис, инфляция, падение промышленного производства, рекордные госдолги.

Ослабевшая Римская империя сталкивалась с давлением сопредельных государств и войнами на границах. Помимо варварских вторжений (гунны, германцы) Персия, находившаяся на стратегическом пересечении Шёлкового пути, соединявшего Рим со странами Востока, могла время от времени облагать огромными пошлинами проход товаров, или вообще перекрывать торговые пути, что подрывало экономику империи.

На Евросоюз сегодня также оказывается давление со стороны США (торговые войны, требования роста военных расходов), России (война в Украине, энергетика), Китая (экономическая экспансия, удар по европейскому автопрому).

Один из ключевых факторов распада Римской империи - это деградация армии, отсутствие строгой военной дисциплины, отсутствие мотивации сражаться за империю, так как служба в армии перестала быть престижной.

В случае с ЕС президент Трамп продемонстрировал всю уязвимость обороноспособности Евросоюза, десятилетиями прикрывавшегося американским "военным зонтиком". Сегодня ВПК большинства стран Евросоюза находятся в плачевном состоянии.

Резюмируя, можно сделать вывод, что, во-первых, из всех крупных мировых игроков ЕС является самым слабым звеном, не готовым адаптироваться к уже проявляющимся элементам нового миропорядка.

Во-вторых, появление в Белом доме Трампа окончательно обнажило то, что для многих было очевидно: инфантильность ЕС в принятии решений, отсутствие боеспособных сил, готовых эти решения отстаивать, нежизнеспособность альянса как монолитного государственного образования.

Если проект ЕС не предложит новую объединяющую идею и не предпримет радикальных шагов для противодействия общей угрозе и сохранения европейского благополучия и авторитета, его ждёт сценарий позднего Рима: распад на локальные центры силы, формальные границы и полное отсутствие единства, и такой сценарий - это не алармизм.

Рим пал не в одночасье, его медленно подтачивали внутренние противоречия, коррупция, ослабление профессиональной армии, и отказ от собственных ценностей. Евросоюз, перегруженный проблемами и противоречиями, сегодня идёт по схожему пути.

Разница лишь в том, что у него есть еще время и технологическое преимущество.