Джейхун Байрамов раскрыл детали нового плана сотрудничества с Казахстаном

Подписанный сегодня нами план действий между министерствами иностранных дел Казахстана и Азербайджана на 2025-2026 годы охватывает многогранные области сотрудничества.

Как передает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе совместной пресс-конференции со своим казахстанским коллегой Муратом Нуртлеу в Астане.

"На высшем и высоком уровне, а также активность в парламентской сфере, играют важную роль в формировании нашего стратегического партнерства во всех сферах. Два визита Президента Азербайджанской Республики в Казахстан и три визита Президента Республики Казахстан в нашу страну в прошлом году являются показателем высокого уровня отношений между нашими странами.

Такие механизмы сотрудничества, как Высший Межгосударственный Совет Азербайджана и Казахстана, политические консультации между министерствами иностранных дел, а также совместная межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству, вносят вклад в более системное и устойчивое развитие нашего партнерства.

Подписанный сегодня нами план действий между нашими министерствами иностранных дел на 2025 и 2026 годы охватывает многогранные области сотрудничества", - сказал он.