Автор: Мехти Ахмедзаде

Пашинян снова обещает, снова меняет курс и снова делает вид, что всё под контролем.

Армянские СМИ раскрыли некоторые интересные подробности со встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна с турецкими журналистами. Как пишет "Грапарак", Пашинян в беседе с ними утверждал о готовности пересмотреть позицию Армении по вопросу признания т.н. "геноцида армян".

Заявление прозвучало в контексте обсуждения нормализации отношений между Арменией и Турцией.

Пашинян выступил за открытие армяно-турецкой границы без предварительных условий, а также выразил готовность обеспечить беспрепятственные железнодорожные грузоперевозки через Мегри.

Газета предполагает, что армянский премьер поддерживает контакты с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и, возможно, готов сменить внешнеполитический курс с Москвы на Анкару, чтобы сохранить власть.

Впрочем, предполагать в Армении истерически могут что угодно, но факт состоит в том, что подобные заявления Пашиняна уже давно стали привычной риторикой: он регулярно делает громкие обещания, демонстрируя готовность к компромиссам и нормализации, но вскоре отступает, меняя курс и забывая свои слова. Это видно и в переговорах с Азербайджаном о мирном договоре, где после каждого позитивного заявления следуют два шага назад. Спекулируя на теме нормализации, Пашинян пытается лавировать между сильными внешними игроками, но на деле его слова часто расходятся с реальностью.

Собственно, поэтому Москва ныне проверяет лояльность Пашиняна на фоне переноса проекта "еврореферендума" на 2 месяца, принятия мер по сближению с РФ и попыток восстановления межведомственных отношений.

Воваевич, видимо, понимает, что вопрос достижения договоренностей между США и Россией - лишь вопрос времени. При таком раскладе "сильная, могучая" Европа, на которую рассчитывал Пашинян, превращается в "пешку", которая не спасет Армению от Москвы, если та решит наказать Ереван за всё, что произошло между странами за последние годы. Там уже и Макрон не спасет. Ориентироваться поэтому вновь приходится на Россию.

Кремль, естественно, не верит в искренность Еревана и поэтому отложил визит спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, чтобы проверить, как будет продолжено сотрудничество.

Пашинян в очередной раз оказывается в положении, когда его попытки усидеть на двух стульях оборачиваются зависимостью от того, кого он пытался дистанцировать. Все его маневры - от заигрывания с Западом до громких заявлений - заканчиваются неизбежным откатом к Кремлю. И теперь, когда Запад демонстрирует ограниченные возможности, Пашиняну остается лишь делать видимость исправления ошибок, надеясь, что в Москве всё же предпочтут его нынешнему хаосу. Однако доверие уже подорвано, и Россия вряд ли будет мириться с дальнейшими выходками Еревана.

Напомним, что визит Валентины Матвиенко, который изначально планировался на конец февраля, а теперь перенесен на 5-6 июня. Кроме того, российская сторона ожидает, примет ли Пашинян участие в мероприятиях на Красной площади 9 мая. Между тем, Ален Симонян в середине апреля отправится в Россию для участия в сессии Ассамблеи СНГ.