https://news.day.az/politics/1736500.html Президент Северной Македонии побывала в "Храме Атешгях" - ФОТО Президент Республики Северная Македония Гордана Силяновска-Давкова, находящаяся с официальным визитом в Азербайджане, 12 марта ознакомилась с Государственным историко-архитектурным заповедником "Храм Атешгях". Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Северной Македонии побывала в "Храме Атешгях" - ФОТО
Президент Республики Северная Македония Гордана Силяновска-Давкова, находящаяся с официальным визитом в Азербайджане, 12 марта ознакомилась с Государственным историко-архитектурным заповедником "Храм Атешгях".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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