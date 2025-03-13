Люди живут в мире взаимосвязанных глобальных кризисов, которые требуют совместных решений.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, выступая на церемонии открытия XII Глобального Бакинского форума.

"Я посещал Баку несколько месяцев назад для участия в COP29. Я выражаю поздравления Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за проведение такого хорошо организованного мероприятия спустя столь короткий срок. Кроме того, я поздравляю каждого из вас с важными результатами, достигнутыми на COP29. Все мы знаем, что переговоры были непростыми, но в результате были приняты важные обязательства по климатическому финансированию", - отметил он.

Представители многих государств собрались вместе, чтобы найти совместное решение общей проблемы.

"Мы живем в такое время, когда такие соглашения важны как никогда. Мы не живем в мире, где решаются только национальные и двусторонние проблемы. Мы живем в мире взаимосвязанных глобальных кризисов. Они требуют совместных решений. Существуют войны, конфликты, распространение вирусов, бедность, нехватка продовольствия, неравенство, большие угрозы и проблемы, вызванные изменением климата. Для преодоления каждого из этих вызовов необходимо прилагать совместные усилия", - добавил Тедрос Адханом Гебрейесус.