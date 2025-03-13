Необходимо продемонстрировать всестороннюю поддержку многополярному миру.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил экс-президент Совета Европейского союза и бывший премьер-министр Бельгии Шарль Мишель в ходе панельной дискуссии на тему "Геополитические изменения: ответственность в партнёрстве против соперничества" в рамках XII Глобального Бакинского форума.

По его словам, в первую очередь нужно сосредоточиться на вызовах.