Управление на глобальном уровне должно измениться.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил специальный представитель правительства Китая по европейским вопросам У Хунбо на панельной сессии "Геополитические изменения: ответственное партнерство против конкуренции" в рамках XII Глобального Бакинского форума.

"Мы говорим о многополярном мире. В настоящее время мы столкнулись с замешательством или хаосом среди многополярных сил. В скором времени ООН отметит свое 80-летие. Все должны обратиться к истории, чтобы понять, как строить будущее. Должна ли ООН продолжать свою деятельность или прекратить ее? Нам не нужно изобретать колесо заново. Я считаю, что мы должны сохранить ООН, обеспечив ее эффективность.

Многополярный мир - это не чья-то идея или иллюзия. Китай верит, что может быть одновременно и другом, и партнером США. Просто великие державы должны вести соответствующе.

Мы должны восстановить историческую справедливость, особенно в отношении африканских стран", - сказал он.