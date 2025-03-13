Глобальный Бакинский форум играет важную роль в формировании видения будущего.

Об этом сказал Day.Az президент Всемирной академии науки и искусств Гарри Джейкобс в кулуарах XII Глобального Бакинского форума.

"Вопросы, обсуждаемые на форуме, имеют ключевое значение для мирового сообщества. Здесь собрались выдающиеся специалисты, которые делятся своими мыслями и предложениями. Это мой шестой визит на Бакинский форум, и он играет важную роль в формировании нашего видения будущего", - сказал он.

Г. Джейкобс отметил, что форум проходит в переломный момент истории.

"Здесь собрались люди, которые пытаются осмыслить, что необходимо сделать, чтобы использовать открывающиеся возможности и справиться с вызовами. Когда перемены происходят слишком быстро, возникает нестабильность - так называемая турбулентность", - сказал он.

По его словам, скорость изменений превышает способность институтов и идей адаптироваться. Это требует нового подхода ко всему - внешней политике, международным организациям, экономическим, политическим и экологическим отношениям.