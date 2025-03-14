Постконфликтное развитие требует глубокого анализа причин проблемы

Успешное послеконфликтное развитие и региональная стабильность невозможны без глубокого анализа причин проблемы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр иностранных дел Румынии в 2008 и 2015-2017 годах, Генеральный секретарь Постоянного международного секретариата (ПЕРМИС) Организации Черноморского экономического сотрудничества Лазар Комэнеску в ходе панельной дискуссии на тему "Восстановление во имя мира: постконфликтное развитие и региональная стабильность" в рамках XII Глобального Бакинского форума.

По его словам, для успешного урегулирования конфликта необходимо не только осознать его коренные причины, но и разработать четкий план восстановления. Он подчеркнул важность открытого диалога даже в самых сложных условиях противостояния.

"Необходимо держать двери для диалога открытыми, даже когда стороны находятся в самом остром конфликте", - отметил Комэнеску.

Он также выразил надежду, что Европейский Союз сможет выработать аналогичный подход в поиске путей разрешения международных кризисов.

Отметим, что XII Глобальный Бакинский форум пройдет с 13 по 15 марта этого года под девизом "Переосмысление мирового порядка: преобразование вызовов в возможности".

Форум организован Международным центром Низами Гянджеви.

В рамках мероприятия будут обсуждаться ключевые глобальные вопросы, такие как геополитические изменения, мультисторонний подход, глобальный кризис здравоохранения, восстановление и региональная стабильность мира, COP29 и другие.

Форум соберет более 300 мировых лидеров из более чем 60 стран, включая более 25 бывших президентов, более 15 бывших премьер-министров, около 10 руководителей ООН и международных агентств, а также более 25 бывших министров и заместителей министров.