На оккупированных территориях Азербайджана не было таких оружий, как "Искандер М", "Точка У"

14 марта в ходе продолжающегося судебного процесса в Бакинском Военном суде обвиняемый Бако Саакян также ответил на вопросы об "Искандер М", "Точка У" и других видах разрушительного оружия на оккупированных территориях Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, он отметил, что вышеперечисленного оружия не было на оккупированных территориях.

"Пока я был "президентом" (с 2007 по 2020 год), я могу точно сказать, что это оружие не ввозилось в Карабах", - сказал он.

Несмотря на то, что "глава" "оборонных ведомств" не обязан был докладывать "президенту" так называемого режима, учитывая важность этого оружия, если бы оно было передано нам, "командующий армией" должен был бы сообщить мне об этом.

"Могу сказать, что артиллерийский обстрел не был произведен с территории Карабаха", - заявил Саакян, отвечая на вопрос об обстреле гражданских объектов Азербайджана с использованием упомянутого оружия, а также о том, по чьему указанию это было осуществлено.

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в преступлениях против мира и человечности в результате армянской военной агрессии, военных преступлениях, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти и удержании власти и других многочисленных преступлениях.