Италия приветствует завершение переговоров по тексту проекта мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией

Италия приветствует завершение переговоров по тексту проекта мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации МИД Италии в соцсети X.

"Правительство Италии продолжит поддерживать процесс нормализации в целях укрепления мира и стабильности в регионе", - говорится в публикации.