https://news.day.az/politics/1737270.html Италия приветствует завершение переговоров по тексту проекта мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией Италия приветствует завершение переговоров по тексту проекта мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации МИД Италии в соцсети X. "Правительство Италии продолжит поддерживать процесс нормализации в целях укрепления мира и стабильности в регионе", - говорится в публикации.
Италия приветствует завершение переговоров по тексту проекта мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией
Италия приветствует завершение переговоров по тексту проекта мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации МИД Италии в соцсети X.
"Правительство Италии продолжит поддерживать процесс нормализации в целях укрепления мира и стабильности в регионе", - говорится в публикации.
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