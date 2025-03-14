https://news.day.az/politics/1737270.html

Италия приветствует завершение переговоров по тексту проекта мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией

Италия приветствует завершение переговоров по тексту проекта мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации МИД Италии в соцсети X. "Правительство Италии продолжит поддерживать процесс нормализации в целях укрепления мира и стабильности в регионе", - говорится в публикации.