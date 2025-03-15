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Мирные переговоры между Арменией и Азербайджаном - важный шаг на пути к стабильности на Южном Кавказе - МИД Хорватии

Хорватия приветствует мирные переговоры между Арменией и Азербайджаном как важный шаг на пути к стабильности и примирению на Южном Кавказе. Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации МИД Хорватии в соцсети X.