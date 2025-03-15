https://news.day.az/politics/1737295.html Мирные переговоры между Арменией и Азербайджаном - важный шаг на пути к стабильности на Южном Кавказе - МИД Хорватии Хорватия приветствует мирные переговоры между Арменией и Азербайджаном как важный шаг на пути к стабильности и примирению на Южном Кавказе. Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации МИД Хорватии в соцсети X.
Мирные переговоры между Арменией и Азербайджаном - важный шаг на пути к стабильности на Южном Кавказе - МИД Хорватии
Хорватия приветствует мирные переговоры между Арменией и Азербайджаном как важный шаг на пути к стабильности и примирению на Южном Кавказе.
Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации МИД Хорватии в соцсети X.
"Мы приветствуем приверженность обеих сторон диалогу и мирному решению, которое приведет к укреплению сотрудничества, региональной безопасности и долгосрочному процветанию.
Будучи ярым сторонником международного права и дипломатического разрешения конфликтов, Хорватия привержена поддержке всех усилий, способствующих справедливому и прочному миру", - сообщили в министерстве.
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