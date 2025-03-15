Фейки, фейки и еще раз фейки

Автор: Мехти Ахмедзаде

Объявленная в кулуарах XII Глобального Бакинского форума новость о том, что процесс переговоров по тексту мирного договора с Арменией уже завершен вызвала никого не удивившую реакцию у Франции. Эмманюэль Макрон заявил в соцсети Х, что приветствует объявление о завершении переговоров, отметив, что "теперь ничто не мешает подписанию мирного договора между Баку и Ереваном". Мешающие вопросы, конечно же, есть - например, территориальные претензии к Азербайджану, которые закреплены в конституции Армении. Но Макрон про них, конечно же, удобно "забыл" упомянуть.

Далее в ход пошла бывший министр иностранных дел Франции Катрин Колонна, изрекшая в том же самом Х, что Франция и Европейский союз всегда поддерживали Армению в её стремлении к справедливому и прочному миру. Про Азербайджан, как видим, ни слова. Она упустила тот факт, что именно Баку предложил после 44-дневной войны подписать мирный договор и всегда стремился к миру в регионе.

Затем, 14 марта, в эфире France 24 появляется репортаж, в котором, во-первых, рассказывается о согласовании 15 пунктов договора, во-вторых, повествуется о том, как Азербайджан в 2023-м году "силой захватил Карабах, заставив более 100 тысяч армян бежать".

"Армянские эксперты называют это этнической чисткой", - заключается в репортаже.

Все это устаревшая и дешевая попытка демонизации нашей страны. Армянские "эксперты" говорили, говорят и будут говорить, что трава синяя, а France-24 передавать это в качестве неоспоримой правды.

Нарратив о "захвате Карабахе" абсолютно абсурден, ибо нельзя захватывать свою же территорию. Азербайджанский Карабах находился под армянской оккупацией почти 30 лет и за все это время ни одна из стран сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в первую очередь Франция, не сделали ничего, чтобы восстановить справедливость. В итоге, после нескончаемых провокаций, чаша терпения была переполнена и 2020-м году Баку решил вопрос военным путем после того, как была совершена очередная агрессия. В 2023-м же пришлось провести операцию, чтобы окончательно пресечь террористическую деятельность незаконного режима.

Где эти все подробности в эфире France-24? Одним из принципов журналистской этики и профессионализма является то, что освещать события нужно со всех сторон, а не рассказывать фикцию одной стороны и выдавать ее за правду. Почему после этого никчемного мнения армянских "экспертов" не было предоставлено зрителям мнение из Азербайджана?

Ответ прост - потому что France-24, как и значительная часть западных СМИ, давно отказались от объективности, предпочитая следовать удобному для них нарративу. Когда речь идет о событиях на Южном Кавказе, французские СМИ сознательно умалчивают неудобные факты. Они не вспоминают, что Азербайджан десятилетиями терпел нарушение международного права и оккупацию 20% своей территории. Они забывают, что все крупные международные организации, включая ООН, признавали Карабах частью Азербайджана. Они игнорируют, что Баку после 44-дневной войны предложил мирный договор, но именно Ереван саботировал процесс.

Когда Азербайджан призывает к нормализации отношений и требует убрать из Конституции Армении территориальные претензии, Париж делает вид, что не слышит. Когда армяне собрали свои вещички и добровольно ушли, несмотря на предложения остаться, это называется "этнической чисткой". А когда из Армении и Карабаха массово выгоняли азербайджанцев, устраивая кровавые погромы и расправы, никто в Париже не говорил ни о геноциде, ни о правах человека.

Последние действия французской стороны говорят о том, что пока Баку и Ереван приближаются к подписанию мирного договора, Париж все еще пытается подбрасывать дрова в костер, играя в привычную игру двойных стандартов.

Вместо поддержки мирного процесса Макрон и его окружение снова и снова демонстрируют предвзятость, поощряя Ереван не отказываться от территориальных претензий. Сначала вооружение, затем бестолковые попытки дипломатического давления, теперь - информационная кампания в подконтрольных СМИ. Все это ясно указывает на то, что Париж никогда не был заинтересован в реальном урегулировании, а лишь стремится сохранить свое влияние в регион.

Однако ситуация на Южном Кавказе давно изменилась. Азербайджан - это не Армения, которую можно запугивать или навязать ей условия извне. Бакинская позиция остается четкой и последовательной: мирный договор возможен только при полном уважении территориальной целостности Азербайджана и отказе Еревана от деструктивных амбиций.

Чем быстрее это поймут в Париже, тем меньше разочарований их ждет в будущем.