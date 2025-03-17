Состоялось заседание Комиссии по межпарламентскому сотрудничеству Азербайджана и России - ФОТО
17-го марта состоялось 22-е заседание Комиссии по межпарламентскому сотрудничеству между Милли Меджлисом Азербайджанской Республики и Федеральным собранием Российской Федерации.
Как сообщили Day.Az в парламенте, на церемонии открытия с речами выступили спикер Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сахиба Гафарова и спикер Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко.
Сахиба Гафарова и Валентина Матвиенко в своих приветственных речах коснулись значения межпарламентских связей. Оба спикера также изложили свои мысли о деятельности депутатов в рамках Комиссии по межпарламентскому сотрудничеству.
На мероприятии председателю комитета культуры Милли Меджлиса Поладу Бюльбюльоглу был вручён почётный значок "За заслуги в развитии парламентаризма" Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации.
Затем Азербайджано-Российская Межпарламентская комиссия продолжила свою работу.
Сопредседатели Комиссии - первый заместитель спикера Милли Меджлиса Али Ахмедов и первый заместитель спикера Совета Федерации России Андрей Яцкин - проинформировали участников встречи о повестке дня.
Последовали заявления и комментарии по вопросам повестки дня.
После обсуждения пунктов повестки дня 22-е заседание Комиссии по межпарламентскому сотрудничеству между Милли Меджлисом Азербайджанской Республики и Федеральным собранием Российской Федерации завершилось.
Во встрече принимали участие члены Межпарламентской комиссии от Азербайджана и России, а также представители соответствующих государственных структур.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре