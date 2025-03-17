https://news.day.az/politics/1737996.html ВС Армении вновь подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии ВС Армении вновь подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии, сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.
ВС Армении вновь подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии
ВС Армении вновь подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии, сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.
"17 марта с 17:25 до 21:45 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлениях населенных пунктов Сайбалы Гаракильского района, Ваган Ченбаракского района и Истису Басаркечарского района, подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии", - говорится в сообщении ведомства.
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