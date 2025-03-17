ВС Армении вновь подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии

ВС Армении вновь подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии, сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"17 марта с 17:25 до 21:45 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлениях населенных пунктов Сайбалы Гаракильского района, Ваган Ченбаракского района и Истису Басаркечарского района, подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии", - говорится в сообщении ведомства.