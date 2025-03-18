Действия армян не укладываются в какую-то логику

Действия армян не укладываются в какую-то логику.

Как передает Day.Az, об этом сказал ректор Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики, академик Урхан Алекперов, будучи гостем платформы Baku Network.

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