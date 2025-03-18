https://news.day.az/politics/1738111.html Действия армян не укладываются в какую-то логику - Урхан Алекперов на платформе Baku Network - ВИДЕО Действия армян не укладываются в какую-то логику. Как передает Day.Az, об этом сказал ректор Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики, академик Урхан Алекперов, будучи гостем платформы Baku Network. Представляем вниманию читателей отрывок передачи:
Действия армян не укладываются в какую-то логику - Урхан Алекперов на платформе Baku Network - ВИДЕО
Действия армян не укладываются в какую-то логику.
Как передает Day.Az, об этом сказал ректор Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики, академик Урхан Алекперов, будучи гостем платформы Baku Network.
Представляем вниманию читателей отрывок передачи:
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