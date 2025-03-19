https://news.day.az/politics/1738449.html Обнародованы механизмы финансирования Стратегии искусственного интеллекта Азербайджана Обнародованы механизмы финансирования "Стратегии искусственного интеллекта Азербайджанской Республики на 2025-2028 годы", утвержденной сегодня распоряжением Президента Ильхама Алиева.
Обнародованы механизмы финансирования Стратегии искусственного интеллекта Азербайджана
Обнародованы механизмы финансирования "Стратегии искусственного интеллекта Азербайджанской Республики на 2025-2028 годы", утвержденной сегодня распоряжением Президента Ильхама Алиева.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно документу, финансирование мероприятий, упомянутых в Плане мероприятий по реализации стратегии, обеспечивается бюджетными организациями за счет средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики, и других не запрещенных законом источников, а также через проекты государственно-частного партнерства.
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