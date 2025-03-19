Обнародованы цели Стратегии искусственного интеллекта Азербайджана

Обнародованы цели "Стратегии искусственного интеллекта Азербайджанской Республики на 2025-2028 годы", утвержденной распоряжением Президента Ильхама Алиева, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Основными целями стратегии являются:

- обеспечение развития индустрии искусственного интеллекта в стране по определенным приоритетным секторам, включая ее устойчивость и конкурентоспособность;

- подготовка квалифицированной рабочей силы с необходимыми знаниями и навыками для работы в индустрии искусственного интеллекта;

- внедрение искусственного интеллекта в государственное управление для повышения эффективности и прозрачности, предоставления более качественных услуг гражданам и оптимизации процессов внутреннего управления с помощью точного принятия решений;

- создание региональных центров обучения и талантов в области искусственного интеллекта для удовлетворения потребностей местного, регионального и международного рынка;

- развертывание систем искусственного интеллекта, расширение вычислительных машин и центров обработки данных для обработки и аналитического анализа больших объемов данных;

- разработка высокоуровневой вычислительной инфраструктуры для выполнения сложных математических операций и моделирования систем, воссоздания шаблонов и выполнения других задач, требующих больших вычислительных ресурсов;

- разработка основ и норм искусственного интеллекта в законодательстве страны и формирование этических принципов и правил использования искусственного интеллекта;

- внедрение глобальных стандартов искусственного интеллекта в создание и постоянное совершенствование систем искусственного интеллекта;

- содействие сотрудничеству между секторами для проведения исследований в области искусственного интеллекта и разработки систем искусственного интеллекта;

- обеспечение ответственного использования искусственного интеллекта и защита прав граждан и конфиденциальности информации;

- недопущение информационной предвзятости искусственного интеллекта, недопущение его использования в целях, противоречащих интересам государства, общества и граждан;

- обеспечение снижения рисков и ущерба, возникающих при внедрении инновационных решений;

- укрепление уровней доверия к цифровым инструментам искусственного интеллекта и расширение его применения для обеспечения национальной безопасности, включая информационную безопасность, предотвращение манипуляции информацией, а также противодействие дезинформационным атакам и защиту систем искусственного интеллекта.