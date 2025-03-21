Конституционная реформа в Армении – необходимое условие для устойчивого и необратимого мира

Конституционная реформа в Армении является необходимым условием для установления устойчивого и необратимого мира.

Как передает Day.Az со ссылкой на аргентинское издание Buenos Aires Times, об этом сказал Специальный представитель Президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков во время визита в Аргентину на прошлой неделе.

Он подтвердил, что обе страны близки к заключению исторического договора, который положит конец территориальному спору и Азербайджан готов заключить мирный договор с Арменией для урегулирования затяжного кризиса.

"В нынешней Конституции Армении содержатся территориальные претензии к суверенной территории Азербайджана. Мы хотели бы, чтобы эти претензии были исключены, поскольку в противном случае они могут представлять серьёзную угрозу будущему миру", - заявил Эльчин Амирбеков.

"Мы не хотим оставлять юридические основания для возможных попыток армян в будущем вернуть претензии на наши земли. Теперь мяч на стороне Армении", - добавил он.

Помимо конституционной реформы в Армении, он подчеркнул, что мирный договор предусматривает отказ от участия третьих сторон в урегулировании конфликта, включая Минский процесс - формат переговоров, созданный Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Кроме того, по его словам, европейские военные силы, патрулирующие границу между Азербайджаном и Арменией, должны покинуть регион.

"Мы твердо убеждены, что будущее наших отношений зависит только от Армении и Азербайджана. Нет необходимости в присутствии третьих сторон и иностранных сил", - заявил спецпредставитель.

По его словам, конфликт между Азербайджаном и Арменией не должен влиять на отношения каждой из этих стран с Латинской Америкой.

"Я считаю, что Аргентина имеет отличные отношения с Арменией, но это не означает и не должно означать, что у Аргентины не может быть столь же хороших отношений с Азербайджаном", - заявил Амирбеков.

В начале марта этого года, получив поддержку со стороны США и Европы, представители обеих стран объявили о достижении договорённости по мирному соглашению.

Согласно тексту документа, Баку требует от Еревана внести поправки в Конституцию Армении, исключив из неё территориальные претензии на Нагорный Карабах.