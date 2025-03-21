Генсек ТЮРКСОЙ поздравил Азербайджан с праздником Новруз

Генеральный секретарь Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) Султан Раев поздравил Азербайджан с праздником Новруз.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации генсека на официальной странице в соцсети Х.

"Дорогие и уважаемые азербайджанские братья и сёстры! От имени Генерального секретариата ТЮРКСОЙ и лично от моего имени искренне поздравляю вас с праздником Новруз.

Новруз - это время пробуждения чистых чувств в природе и сердцах людей, время укрепления искренности, доброты и братства между людьми, когда усиливается забота и внимание друг к другу.

Память о наших близких, примирение разлучённых, установление взаимного уважения и добрых отношений между людьми - это прекрасная традиция Новруза, сложившаяся на протяжении веков.

Поздравляю вас с этим прекрасным праздником! Желаю всему азербайджанскому народу крепкого здоровья, счастья и благополучия. С праздником! Да здравствует Азербайджан!", - заявил Султан Раев.