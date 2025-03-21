Нас безгранично радует, что наши двусторонние отношения поднялись до уровня стратегического партнерства и союзничества

Наши братские народы на протяжении веков широко отмечали и ценили этот неповторимый праздник, олицетворяющий наивысшие ценности милосердия и заботы, добра, единства и дружбы, призывающий человека жить в гармонии с природой.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в поздравительном послании Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, адресованном Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю Новруз байрамы.

"Нас безгранично радует то, что в результате наших усилий двусторонние отношения за последние годы, последовательно развиваясь во всех приоритетных областях, поднялись до уровня стратегического партнерства и союзничества.

Уверен, что наша дружба и всестороннее сотрудничество и впредь будут динамично развиваться благодаря нашему активному диалогу, общим усилиям и совместной целенаправленной деятельности.

В эти торжественные и светлые моменты желаю Вам и всем членам Вашей семьи крепкого здоровья, счастья и больших успехов в Вашей высшей государственной деятельности, а дружественному азербайджанскому народу - мира, спокойствия, устойчивого развития и процветания" - говорится в поздравительном послании Президента Узбекистана.