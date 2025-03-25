В штаб-квартире ООН открылась фотовыставка о гуманитарном разминировании в Азербайджане

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке 24 марта открылась фотовыставка, посвященная гуманитарному разминированию в Азербайджане. Экспозиция, организованная постоянным представительством Азербайджанской Республики при ООН, предлагает зрителям уникальное визуальное путешествие по теме противоминной деятельности в стране.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на постоянное представительство, среди экспонатов - впечатляющие фотографии самоотверженной работы саперов Агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA), обезвреженных взрывных устройств и мин, а также кадры, иллюстрирующие разрушения и человеческие страдания, вызванные минной угрозой. Выставка подробно демонстрирует масштабные операции по разминированию, проводимые в Азербайджане, освещает героизм саперов, трагические последствия минного загрязнения и продолжающиеся усилия по восстановлению освобожденных территорий.

Цель выставки - привлечь внимание международного сообщества к проблеме минного загрязнения, мобилизовать поддержку и повысить осведомленность о серьезных вызовах, с которыми сталкивается Азербайджан. Минная опасность охватывает более 13% территории страны, создавая угрозу для тысяч жизней. Только с ноября 2020 года в результате взрывов мин и неразорвавшихся боеприпасов пострадали 384 человека, из них 70 погибли, а 314 получили серьезные ранения. С 1991 года общее число жертв минной угрозы достигло 3 463 человек.

В рамках выставки 4 апреля, в Международный день информирования о минной опасности и помощи в противоминной деятельности, в штаб-квартире ООН пройдет брифинг на тему "Спасение жизней через гуманитарное разминирование в Азербайджане". Мероприятие, организованное постоянным представительством Азербайджана при ООН совместно с Центром анализа международных отношений (CIAR), будет посвящено ключевым аспектам противоминной деятельности. Оно подчеркнет не только значение гуманитарного разминирования для защиты жизней, но и его роль в достижении Целей устойчивого развития Повестки дня ООН до 2030 года.

Фотовыставка, с которой смогут ознакомиться тысячи представителей международного дипломатического сообщества, делегации ООН и другие посетители, продлится до 4 апреля.