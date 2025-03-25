Армения официально отказалась от трехсторонних переговоров с Азербайджаном

Ереван не планирует возобновлять работу трехсторонней комиссии на уровне вице-премьеров Азербайджана, России и Армении по вопросу разблокировки региональных транспортных коммуникаций.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил спикер парламента Армении Ален Симонян.

"Нет, мы не обсуждаем этот вопрос", - отметил он.

Напомним, что ранее вице-премьер России Алексей Оверчук заявлял, что работа трехсторонней комиссии между Россией, Азербайджаном и Арменией не была прекращена, хотя на данный момент она находится в "спящем" состоянии.