https://news.day.az/politics/1739697.html Армения официально отказалась от трехсторонних переговоров с Азербайджаном Ереван не планирует возобновлять работу трехсторонней комиссии на уровне вице-премьеров Азербайджана, России и Армении по вопросу разблокировки региональных транспортных коммуникаций. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил спикер парламента Армении Ален Симонян. "Нет, мы не обсуждаем этот вопрос", - отметил он.
Армения официально отказалась от трехсторонних переговоров с Азербайджаном
Ереван не планирует возобновлять работу трехсторонней комиссии на уровне вице-премьеров Азербайджана, России и Армении по вопросу разблокировки региональных транспортных коммуникаций.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил спикер парламента Армении Ален Симонян.
"Нет, мы не обсуждаем этот вопрос", - отметил он.
Напомним, что ранее вице-премьер России Алексей Оверчук заявлял, что работа трехсторонней комиссии между Россией, Азербайджаном и Арменией не была прекращена, хотя на данный момент она находится в "спящем" состоянии.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре