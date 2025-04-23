Визит Президента Ильхама Алиева в Китай имеет важное значение для расширения партнерских отношений между двумя странами

Визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Китай имеет важное значение для расширения партнерских отношений между двумя странами.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал журналистам в Пекине заместитель директора Центра исследований по России, Восточной Европе и Центральной Азии при Китайской академии общественных наук доктор Ян Цзинь.

"Сегодня состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Это имеет очень важное значение для еще большего укрепления наших дипломатических отношений. Государственный визит Президента Ильхама Алиева в Китай имеет важное значение с точки зрения расширения партнерских отношений между двумя странами. Я верю, что визит будет плодотворным, и поспособствует еще большему развитию стратегического партнерства", - сказал он.

Ян Цзинь отметил, что Азербайджан является давним другом Китая.

"В прошлом году была подписана "Совместная декларация об установлении стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Китайской Народной Республикой". Это стало важным документом для укрепления наших связей", - добавил он.