Китайские СМИ широко освещают государственный визит Президента Ильхама Алиева

Средства массовой информации Китайской Народной Республики (КНР) широко освещают государственный визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в эту страну.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, одно из самых влиятельных в мире информационных агентств "Синьхуа", ежедневная газета "Жэньминь жибао" с широкой читательской аудиторией, Центральное телевидение Китая (CCTV) с аудиторией в 1 миллиард зрителей, авторитетная газета China Daily, Китайское национальное радио, вещающее на более чем 50 языках, газета Global Times, одно из официальных изданий Коммунистической партии Китая, другие газеты и новостные сайты распространили новости, репортажи о государственном визите Президента Ильхама Алиева в Китайскую Народную Республику, его встрече с Председателем КНР Си Цзиньпином в рамках визита, подписанных документах и в целом о получивших в последние годы азербайджано-китайских отношениях, которые в последние годы получили всестороннее развитие.

В статье китайского национального информационного агентства "Синьхуа" под заголовком "Си Цзиньпин провел переговоры с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым" говорится, что, несмотря на изменения международной обстановки, азербайджано-китайские отношения сохранили динамику развития на основе принципов взаимного уважения, равноправия и взаимовыгодного сотрудничества и вышли на уровень стратегического партнерства.

"Синьхуа" пишет, что Азербайджан и Китай поддерживают государственный суверенитет, независимость, территориальную целостность, курс развития друг друга в соответствии с национальными условиями. В статье также говорится о плодотворном сотрудничестве двух стран в рамках инициативы "Один пояс, один путь".

Информационное агентство "Синьхуа" также опубликовало текст "Совместного заявления между Азербайджанской Республикой и Китайской Народной Республикой об установлении всестороннего стратегического партнерства", подписанного главами двух государств.

Агентство также подготовило специальный материал о жизни и деятельности Президента Ильхама Алиева.

В статье под названием "Китай устанавливает всестороннее стратегическое партнерство с Азербайджаном" на сайте телеканала China Global Television Network (CGTN) отмечается, что в ходе визита Президента Азербайджана в Китай главы государств Ильхам Алиев и Си Цзиньпин объявили о налаживании всестороннего стратегического партнерства между двумя странами.

Сайт Altai News Network пишет, что Азербайджан и Китай относятся друг к другу с уважением и доверием, расширяют сотрудничество во всех сферах, торгово-экономические связи, включая взаимодействие в области цифровой экономики, зеленой энергии, науки и технологий, стремятся к дальнейшему укреплению контактов между народами. Кроме того, стороны продолжают усилия по углублению отношений между правящими партиями и усилению координации по международным и региональным вопросам.

Китайские СМИ подготовили и представили читателям многочисленные новости из эксклюзивного интервью Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева китайскому агентству "Синьхуа".