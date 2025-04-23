https://news.day.az/politics/1747194.html Надеемся, что визит Пезешкиана в Азербайджан откроет новую страницу в сотрудничестве - Мехди Санаи Надеемся, что визит Президента Ирана Масуда Пезешкиана в Азербайджан откроет новую страницу в развитии сотрудничества по всем направлениям, включая торговлю и взаимодействие между приграничными районами.
Надеемся, что визит Пезешкиана в Азербайджан откроет новую страницу в сотрудничестве - Мехди Санаи
Надеемся, что визит Президента Ирана Масуда Пезешкиана в Азербайджан откроет новую страницу в развитии сотрудничества по всем направлениям, включая торговлю и взаимодействие между приграничными районами.
Как сообщает в среду Day.Az, об этом написал в своем аккаунте в социальной сети X советник Президента Ирана по политическим вопросам Мехди Санаи.
По его словам, в рамках визита Президента Ирана в Азербайджан предусмотрено множество программ.
"Между двумя братскими странами существуют исторические связи", - отмечается в публикации.
Санаи отметил, что Президент Ирана посетит Азербайджан 28 апреля.
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