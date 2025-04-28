Армяне вновь обстреляли позиции азербайджанской армии

28 апреля в 00:25 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении района Чемберек открыли огонь из стрелкового оружия по позициям армии Азербайджана.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

"Подразделениями Азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры в указанном направлении", - говорится в информации ведомства.