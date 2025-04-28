Сами армяне называют идиотизмом то, что они делают

Сами армяне называют идиотизмом то, что они делают.

Как передает Day.Az, об этом сказал народный артист Азербайджана, художественный руководитель Русского драматического театра имени Самеда Вургуна Александр Шаровский в новом выпуске аналитической передачи "Диалог с Тофиком Аббасовым".

Представляем вниманию читателей отрывок передачи: