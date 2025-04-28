https://news.day.az/politics/1748304.html Сами армяне называют идиотизмом то, что они делают - Александр Шаровский на платформе Baku Network - ВИДЕО Сами армяне называют идиотизмом то, что они делают. Как передает Day.Az, об этом сказал народный артист Азербайджана, художественный руководитель Русского драматического театра имени Самеда Вургуна Александр Шаровский в новом выпуске аналитической передачи "Диалог с Тофиком Аббасовым". Представляем вниманию читателей отрывок передачи:
Сами армяне называют идиотизмом то, что они делают - Александр Шаровский на платформе Baku Network - ВИДЕО
Сами армяне называют идиотизмом то, что они делают.
Как передает Day.Az, об этом сказал народный артист Азербайджана, художественный руководитель Русского драматического театра имени Самеда Вургуна Александр Шаровский в новом выпуске аналитической передачи "Диалог с Тофиком Аббасовым".
Представляем вниманию читателей отрывок передачи:
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